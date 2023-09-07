عاجل
إثيوبيا تعلن استمرار الملء الرابع لسد النهضة
الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

رابط التسجيل لشباب المصريين بالخارج كسفراء جُدد لمركز "ميدسي"

شباب المصريين بالخارج
شباب المصريين بالخارج

دعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كافة شباب المصريين بالخارج للتسجيل في مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج، لاختيار سفراء جدد في الدول المقيمين فيها وفق الشروط الموضوعة لذلك، سواء ممن قدموا جهودا خلال المرحلة السابقة أو من الشخصيات الجديدة التي تجد في نفسها قدرة على العامل العام، والتواصل مع الشباب بالخارج كحلقة وصل بينهم وبين الوزارة.

فتح باب التسجيل بدءا من اليوم 6 سبتمبر لكل دول العالم

وأعلنت وزارة الهجرة فتح باب التسجيل بدءا من اليوم 6 سبتمبر لكل دول العالم، على أن ينتهي التسجيل يوم مساء الأحد القادم 10 سبتمبر، يبدأ بعدها اللقاءات المباشرة للاختيار بين المترشحين الذين سيكون لهم الأولوية في الحصول على فرص تدريبية بوزارة الهجرة والوزارات المختلفة.

 

وكل من يرغب في الانضمام للمركز كممثل لميدسي في مختلف الدول ويصبح سفيرًا للمبادرة، يمكنه التسجيل عبر الرابط التالي :

 

‏https://forms.gle/7gKbCjXCchU1xawf

 

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على اهتمامها الشديد بمركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج وحرص سيادتها على إدارة هذا الملف، في إطار الدور المنوط بوزارة الهجرة في ربط المغتربين بوطنهم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبرتهم بخاصة شباب المصريين في مختلف دول العالم، وفي ظل وجود عدد ضخم من شبابنا بالخارج، من الشريحة العمرية من فئة شباب الدارسين "الجامعيين" والباحثين، والذين تم تخصيص المركز لإدارة استراتيجية الاتصال بهم .

 

وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بمجموعة من الشباب المصريين بالخارج الممثلين عن مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج، الذين يقضون فترة تدريب في الوزارة، لمناقشة أفكارهم الخاصة باستراتيجية عمل مركز شباب المصريين بالخارج.

 

جاء ذلك  بحضور الأستاذة مها سالم مستشارة الوزيرة للإعلام  والمشرفة على مركز حوار شباب المصريين بالخارج، ومينا مكين المسئول التنفيذي للمركز، ومريم علي، الطالبة في كلية الهندسة الطبية الحيوية بجامعة لندن الدولية UCL ، وهالة عتمان، الطالبة في الأمن السيبراني بجامعة فيستولا، بولندا، وجينار والي، الطالبة في كلية هندسة مدني جامعة كارلتون في أوتوا بكندا .

 

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u

 

مواد متعلقة

خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة عائلية في السعودية برقم جواز السفر ورسومها

إطلاق استراتيجية مستقلة لشباب الباحثين المصريين بالخارج

استراتيجية ومرحلة جديدة بمركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة تستعرض مبادرات أطلقت للمصريين بالخارج الفترة الماضية

وزيرة الهجرة تكشف عدد المصريين بالخارج: يتواجدون في مجتمعات مختلفة

سها جندي تبحث ملف الهجرة والمهاجرين مع منظمة اليونسكو

سفير مصر بالنمسا يستضيف محمود الخطيب.. وأبناء الجالية يودوعون لاعبى الأهلي بمطار فيينا

وزيرة الهجرة تعلن فتح باب التسجيل لشباب المصريين بالخارج كسفراء جدد لمركز "ميدسي"
الجريدة الورقية