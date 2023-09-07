رئيس مدينة المحلة: رفع 267 طن قمامة من الشوارع

أكد اللواء عمرو محمد فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم اليوم القيام بحملات نظافة مكبرة بمركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وأسفرت الحملات عن رفع 267 طن قمامة بواسطة معدات الوحدات المحلية ومتعهدي جمع القمامة بالقرى.

وأضاف أن الحملات التى تمت، اليوم، بالوحدات المحلية اليوم تمكنت من تحرير 18 محضر نظافة خلال حملات النظافة التي شملت قرى دمرو وكفر دمرو وشبرانبات بنطاق وحدة دمرو وطريق محلة زياد ومدخل بطينة نطاق وحدة محلة أبوعلى ومدخل قرية الهياتم وأمام ترعة الرواتب والجمعية الزراعية بالجابرية وطريق المحلة / دمرو نطاق وحدة ميت الليت وطريق ميت السراج بمحلة حسن وتطهير ترعة القرشية داخل الكتلة السكنية بصفط تراب وكورنيش كفر حجازي بشبرابابل، ومدخل قرية بلقينا وطريق لابشيط ودنوشر العامرية.