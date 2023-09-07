تشكيل الزمالك لمباراة السكة الحديد الودية

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك عن تشكيل المباراة الودية أمام السكة الحديد التي ستقام بعد قليل بين الفريقين على ملعب الأخير.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد.

في خط الدفاع: محمود علاء - مصطفى الزناري - مصطفى شكري.

في خط الوسط: محمد حسام بيسو - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى شلبي.

في الهجوم: إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.