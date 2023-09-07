غياب شيكابالا أبرز ملامح ودية الزمالك والسكة الحديد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أمام نظيره السكة الحديد، فى المباراة الودية التى تجمعالفريقين، بعد قليل على نلعب الأخير ضمن استعدادات الأبيض لخوض الموسم الجديد.

غياب شيكابالا

ويغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا "قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي عن المباراة الودية أمام السكة الحديد المقرر لها بعد قليل باستاد الكلية الحربية بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له في مران الفريق الصباحي.

وفضل الجهازان الفني والطبي منح اللاعب راحة من المشاركة في المباراة على أن يخضع لتدريبات تأهيلية خاصة في فندق إقامة الفريق.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتفق مع الجهاز الفني لفريق السكة الحديد على خوض المباراة الودية على 3 أشواط .

وتم الاتفاق على أن يكون مدة كل شوط نصف ساعة لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

وسيقود مدحت عبد الهادي المدرب العام الفريق في لقاء اليوم الودي في ظل تواجد الكولومبي أوسوريو المدير الفني للأبيض في إسبانيا لإلقاء محاضرات فنية على أن يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.