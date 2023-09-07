رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يبحث جاهزية المعاهد للعام الدراسى الجديد

اجتمع الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الخميس، بمعلمى ومعلمات معهد الغردقة الإبتدائى النموذجى، بحضور حسن عبد الباسط، مدير إدارة الأمن بالمنطقة، محمود عبد الحميد، مدير التعليم الإبتدائى، ومحمود أبو المعارف، مدير التعليم النموذجي،و منى إبراهيم زرد ، مدير العلاقات العامة، وأحمد سليمان، شيخ معهد الغردقة النموذج، وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023/2024، ومتابعة جاهزية المعهد لاستقبال الطلاب.

واستهل رئيس إدارة البحر الأحمر المركزية، الاجتماع بالترحيب بالحضور، مقدما التهنئة بقرب بداية العام الدراسى الجديد.

وتناول الاجتماع، الوقوف على أهم المعوقات التى تواجه المعهد في بداية العام الدراسي ومن أهمها الكثافة العالية، والعجز فى بعض التخصصات العلمية بالمعهد، وناقش فضيلته جميع متطلبات المعلمين والحلول المقترحة.

وأكد على ضرورة التكاتف، وأن يكون التعاون والعمل يدا بيد سمة أداء العمل خلال الفترة المقبلة للتغلب على جميع المعوقات التى تواجه حسن سير العمل، مؤكدا أن المعلم عمود العملية التعليمية والركن الأساسى لنجاحها، متمنيا التوفيق والسداد للجميع.



وتسلم الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، عن العام الدراسي 2022/2023م، بحضور أحمد سيد عثمان عضو إدارة الامتحانات بالمنطقة.

وتقدم رئيس المنطقة، بخالص الشكر والتقدير لإدارة الامتحانات بالمنطقة وكل المشاركين في أعمال الامتحانات على جهودهم ودورهم في نجاح منظومة الامتحانات في الدور الثاني، وخروج الامتحانات على النحو والصورة الأفضل، كما تقدم بالتهنئة إلى جميع الطلاب وأولياء الأمور، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.