طليقة توفيق عكاشة: أدعى الفقر وربنا بعتله حرامي سرق ذهب ودولارات بـ 3 ملايين| فيديو

أعربت الإعلامية رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، عن استياءها الشديد، بسبب تظاهر طليقها بالفقر لعدم دفع مصاريف نجلهما، ولافت إلى أنه ليس فقيرًا وتم سرقته في حقيبة دولارات بالإضافة إلى مسروقات ذهبية.

الإعلامية رضا الكرداوي

وأكدت طليقة توفيق عكاشة، في تصريحات مع برنامج دعوة من فرح، عبر فضائية هي، أن منزل طليقها تعرض للسرقة بقيمة قُدرت بثلاثة ملايين جنيهًا، تضمن مسروقات ذهبية وحقيبة بها أموال بالدولار، وذلك بعد إدعاء الفقر وتخلفه عن دفع النفقات والمصاريف الخاصة بها كونها طليقته ولديها ابن يحمل اسمه.

وقالت طليقة توفيق عكاشة: ربنا أراد من فوق سبع سموات أن يبعتله حرامي يسرق الڤيلا بتاعته ف الكومباوند وراح القسم عشان يعمل محضر بسرقة شنطه فيها الالاف الدولارات و مسروقات ذهبية.

وتابعت: قال إن قيمة المسروقات 3 مليون بعد ما كان من بيبيع الشوك والسكاكين عشان يلاقي يأكل وأنا صدقت زي الجماهير كلها ويطلع كل دا عشان يخلق رأي عام أن هوا فقير ومش لاقي يأكل كأنه بيقول أنتو هتسجنوني أزاي وهيبقي عليه مليون جنيه، شاء القدر أن في محضر السرقة.

وأضافت رضا الكرداوي: لما يكون سايب فالبيت حاجة هتبقي جزء من ثروته الكبيرة، مش معقول هتبقي مجمعه الثروة كلها وسايبها ورايح يصيف زي ماهو قال أنه عمل محضر وهو راجل من الساحل الشمالي، دول فكة قدرها بـ 3 مليون حنيه دول بس اللي كان سايبهم في غرفة النوم.

وختمت طليقة توفيق عكاشة حديثها: أنا كنت متخيلة أنا والجمهور الغفير، بس قدرت أمسك عليه أن في فيلا، وصرف، وساحل، وخدم، وأن الحياة مش صعبة.