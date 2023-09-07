رئيس تنشيط السياحة: نستهدف بلوجر وانفلونسر عالميين ومؤثرين في القطاع

تحدث الدكتور عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن خطة تطوير القطاع السياحي، موضحا أن حجم حركة السياحة في 2022 ممتاز مقارنة بـ 2019، ولدينا خطة هذا العام لاستهداف 15% زيادة في عدد السياح.

السائح الروسي

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال حوار مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج تحت الشمس، أن السائح الروسي المركز الثاني في السياحة المصرية وألمانيا المركز الأول، متابعا: وضعنا عدة خطط مختلفة لجذب السياح.

وتابع: عملنا على الترويج للسياحة بشكل مختلف الفترة الحالية، وذلك عبر جميع المنصات لتتبع السائح وإقناعة بزيارة مصر، مؤكدا: استهدفنا البلوجر والإنفلونسر والمؤثرين في خطط تنشيط السياحة، إلا أن الاعتماد لم يكن بشكل أساسي، وتم تحديد شخصيات محددة الإطلاع على اهتمامات وجنسية هذا الشخص، ولم نفرض على أي شخص طريقة التسويق أو التعامل داخل مصر للترويج للسياحة.

وأكمل حديثه: نوفر كل المعلومات اللازمة للسائح لسهولة الزيارة، مؤكدا أن السياحة قاطرة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن الساحل الشمالي ومدينة العلمين أصبحا مقصدا سياحيا جديدا، مشيرا إلى أن هناك نمو في حجم السياحة العربية لمصر.