طليقة توفيق عكاشة: من حقي أحبسه كل 6 أشهر| فيديو

أثارت الإعلامية رضا الكرداوي جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بعد خلافها الشهير مع طليقها الإعلامي توفيق عكاشة، مشيرة إلى أنها تستطيع مقاضاته بالحبس كل 6 أشهور.

طليقة الإعلامي توفيق عكاشة

وكشفت طليقة توفيق عكاشة خلال حوارها مع برنامج دعوة من فرح، والمذاع عبر شاشة قناة هي، الأسباب اللي تجلها تقاضي طليقها الإعلامي وتطالب بحبسه كل 6 أشهور.

وأوضحت رضا الكرداوي، أن القضاء أصدر حكمًا بدفع طليقها الإعلامي توفيق عكاشة مبلغ 20 ألف جنيهًا كل شهر، نظرًا لـ احتياجاتها الشخصية كونها طليقته، والتي تتمثل في أجر مسكن، أجر خادم، متابعة: زي ما هو عنده خادم من حقي يبقى عندي خادم.

وأضافت طليقة توفيق عكاشة: لما بيتراكم عليه مدد من حقي كل 6 شهور أعمله قضية حبس، لأنه بيكون متراكم عليه 120 ألف جنيه، وأنا بروح أرفع الدعوة بنفسي.

كما كشفت رضا الكرداوي، طليقة توفيق عكاشة، موعد جلسة المحكمة المقبلة، مؤكدًا أنها يوم 19 سبتمبر الجاري، موضحة: ياريت يشرفنا في المحكة عشان ميصدرش عليه حكم حبس.

الجدير بالذكر، أن برنامج دعوة من فرح من تقديم الإعلامية فرح شعبان، ويذاع عبر شاشة قناة هي يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع في تمام الساعه العاشرة مساء، وهو برنامج ذات طابع اجتماعي، يناقش العديذ من القضايا والخلافات التي يواجهها الإنسان، ويستضيف العديد من ضحايا هذه الخلافات ويعمل على تقديم حلول لها.