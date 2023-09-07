الصين تستأثر بإنتاج مصنع «الكونتر» بمنطقة قفط الحرة

واصل مصنع «إيجل وود أند ستريز»، جنوب قنا، تصدير إنتاجه من «ألواح الكونتر» ومشتقاته،إلى دولة الصين أهم الأسواق التصديرية للمصنع.

واكد أشرف الداودي محافظ قنا، إن المصنع قام بتصدير ثالث الشحنات إلى الصين، ضمت 3 حاويات بإجمالي 66 طن و 590 كيلو جرام ، بما يعادل 85 م3.

واعتبر المحافظ، عملية التصدير كإنجاز لقطاع الصناعة بمحافظة قنا في ظل المزايا العديدة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بقفط، ومن أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي عبر نوافذ مكتملة الخدمات سواء من النواحي الجمركية أو الاستيراد، وكذلك التصدير عبر ميناء سفاجا القريب نسبيا من محافظة قنا، حيث تعد المنطقة الحرة أهم آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومي.

واوضح المحافظ، أن الشحنة الأولى التى قام المصنع بتصديرها، تمت في شهر مارس 2023 ، والشحنة الثانية في شهر أبريل الماضي.

بدء الإنتاج فى يناير الماضي

وفى يناير الماضي تم تشغيل مصنع «إيجل وود أند ستريز»، بالمنطقة العامة الحرة بمركز قفط جنوب قنا، بتكلفة إستثمارية بلغت ٧ ملايين و ٦٣ الف دولار ، يوفر ١٥٠ فرصة عمل للشباب، ويقع المصنع على مساحة 3587 مترا.

مليون دولار حجم التصدير السنوي

ويتم تصدير 70 % من إنتاج المصنع إلى الخارج، ومن المتوقع أن يصل عدد الصادرات السنوية الي 100 حاوية 40 قدم بقيمة تقديرية مليون دولار .