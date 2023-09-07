جمال العدل يطالب الملحق الثقافي المصري بالتسويق للأعمال الفنية

قال المنتج جمال العدل، إن الدراما والسينما من الصناعات المهمة، وهى الصناعة الوحيدة الممتدة التأثير، وممتدة التصدير أيضا، متابعا: "أتمنى خلال الفترة المقبلة من الرقابة أن ترفع سقف الحرية حتى تستطيع الأعمال الفنية المصرية المنافسة بقوة فى ظل ما نشهده من حراك فنى كبير فى مختلف المنصات والدول المختلفة، ومن ثم رفع سقف الحرية شويتين سيكون له دور كبير في تواجد الأعمال المصرية ضمن المنافسة".

وتابع العدل، خلال كلمته اليوم بجلسة جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ضمن جلسات الأسبوع السادس، للمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة عدد من قضايا التي تتعلق بصناعة السينما والدراما تحت عنوان "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية": "نريد من الملحق الثقافى المصرى في مختلف دول العالم أن يكون لها دور في التسويق للأعمال الفنية سينما ودراما خلال الفترة المقبلة.