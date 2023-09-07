الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الدواجن صباح اليوم الخميس بـ المزرعة.. وارتفاع الفراخ البيضاء

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن.. شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس في الأسواق المصرية ومحل جزارة الدواجن، حالة من الاستقرار، باستثناء ارتفاع سعر الفراخ البيضاء التي سجلت نحو 59 جنيهًا من أرض المزرعة، وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 111 جنيهًا.

 

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفدالإلكترونية" أسعار الدواجن اليوم الخميس من ارض المزرعة، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس بأسواق الفيوم

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انخفاض أسعار الدواجن واللحوم اليوم الخميس بأسواق الفيوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس في المزرعة

الدواجن البيضاء

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة ارتفاعًا وصلت إلى 59 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

 

أسعار الفراخ الساسو

بينما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 99 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 111 جنيهًا.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 33 جنيهًا عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 13 جنيهًا عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 27 جنيهًا عمر يوم بيور.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 55 جنيهًا، عمر 15 يوم.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 40 جنيهًا، عمر يوم.

 

وسجل سعر البط المولار البغال 30 جنيهًا عمر يوم.

 

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 22 جنيهًا

 

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 70 جنيهًا.

 

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 59 جنيهًا و111 جنيهًا.

 

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