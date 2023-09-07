تحالف أوراسكوم يوقع عقد لإنشاء مشروع مترو الإسكندرية بـ 1.3 مليار يورو

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي. (ناسداك دبي: OC، البورصة المصرية: ORAS) أن تحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات مع شركة Colas Rail وقع عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) مع الهيئة القومية للأنفاق (NAT) لإنشاء مشروع مترو جديد في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

ستقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة Colas Rail بتنفيذ هذا المشروع الجديد الذي سيمكن من توفير وسيلة نقل جماعي فعالة وآمنة ومستدامة في الإسكندرية.

ويمتد هذا المشروع لمسافة 21.7 كيلومتراً ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير الشمالية الشرقية، والذى يُعد أول مشروع لتحديث منظومة النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية.

تبلغ القيمة الإجمالي للمشروع حوالي 1.3 مليار يورو. ويتم توفير التمويل من قبل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB).

ويُعد هذا المشروع امتداد للدور الذى تقوم به شركة أوراسكوم للإنشاءات ، كلاعب رئيسي في تطوير مترو القاهرة الكبرى منذ الثمانينيات، والآن تفخر الشركة بدورها الجديد لبناء منظومة لمترو حديث في محافظة الإسكندرية ، ويؤكد هذا المشروع على مكانة وخبرات شركة أوراسكوم للإنشاءات كشركة رائدة في قطاع النقل، وعلى قدرة الشركة للحصول على مشروعات هامة وذات جودة ممولة من مؤسسات مالية دولية.

تضم مشروعات الشركة الحالية والسابقة في هذا القطاع مجموعة واسعة من أنظمة النقل الحديثة والمستدامة. وتشمل مشروعات كبرى، مثل السكك الحديدية فائقة السرعة والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي عبر أكثر من 3500 كيلومتر في مصر والشرق الأوسط.

ويؤكد هذا المشروع على العلاقة الناجحة بين أوراسكوم للإنشاءات و Colas Rail ، والتي تشمل مشروعات مثل مترو القاهرة الكبرى والمشروعات المستقبلية.