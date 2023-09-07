محمد صلاح وزيزو.. كواليس "ملحمة" الساعات الأخيرة بالميركاتو السعودي

ساعات قليلة ويتم غلق باب الإنتقالات الصيفية بالسعودية، ليسدل الستار علي الميركاتو التاريخي لأندية الدوري السعودي، والذي شهد طفرة في عالم كرة القدم بضم نجوم أوروبا وإستقطابهم للملاعب العربية.

ورغم كم الصفقات العالمية التي أبرمت خلال الفترة الماضية، إلا أن الساعات الأخيرة من الميركاتو السعودي قد تشهد مفاجآت من العيار الثقيل قبل الثانية عشر من مساء اليوم الخميس، وهو ما يجعل اللحظات الأخيرة علي صفيح ساخن.

حيث أن نادي اتحاد جدة لم يرفع راية الاستسلام حتي الأن وقبل أقل من 24 ساعة لضم النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، وكانت هناك جلسة سرية مساء أمس الأربعاء، بعدما قام وفد من نادي الاتحاد بالسفر إلي لندن لإقناع مسؤولي الريدز بالتخلي عن صلاح وتقديم عرض خيالي يصل إلي 215 مليون جنيه إسترليني.

"سيتطلب الأمر شيئًا غير عادي لتغيير نتيجة هذه الملحمة»، هكذا وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية المشهد في لحظاته الأخيرة، في ظل إستعداد مسؤولي اتحاد جدة السعودي لدفع أي مبلغ يطلبه ليفربول من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات محمد صلاح.

ولكن الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج، أعاد فتح ملف محمد صلاح مجددًا، قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفي بعدما كتب عبر حسابه الشخصي: «فجأة وبدون مقدمات صمت كامل حول الصفقه الأكبر محليًا ودوليًا بعد سيل من التسريبات الإعلامية من الطرفين للضغط في المفاوضات، أنصح بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام قبل اللحظة الأخيرة، أربطوا الأحزمة للأكشن الكبير ننتظر ونشوف محمد صلاح».

علي الجانب الأخير قد تشهد الساعات الأخيرة مفاجآت مدوية بإنتقال نجم نادي الزمالك أحمد السيد زيزو إلي نادي الشباب السعودي، حيث كشفت تقارير صحفية أن الفريق السعودي يستعد لتقديم عرض تاريخي خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وكان الشباب السعودي قد قام برفع العرض المالي إلى 8 ملايين دولار في الساعات الماضية من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي».

وكتب الإعلامي السعودي سلمان اللزام مفاجأة بشأن مصير «زيزو» مع الزمالك، بعدما كتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «الأعضاء الذهبيين والإدارة المكلفة بنادي الشباب أتموا التعاقد مع المدافع نينو والمهاجم زيزو».