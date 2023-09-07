مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة

وافقت مجموعة العشرين على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، والذين قالوا إنه من المتوقع أن يعلن القادة القرار خلال قمة في الهند نهاية هذا الأسبوع، حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح الاتحاد الإفريقي المؤلف من 55 عضوا، والمصنف حاليا على أنه "منظمة دولية مدعوة"، نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الإفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية "المنظمة الدولية المدعوة".

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال قمة تعقد في الهند في غضون أيام.

ووفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن هذه الخطوة هي جزء من حملة لمنح البلدان الإفريقية صوتا أقوى في القضايا العالمية، مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة.

وتعتبر هذه الموافقة جزء من حملة لتزويد البلدان الأفريقية بصوت أقوى في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة، خاصة وأن الأسواق الناشئة في ما يسمى بـ "الجنوب العالمي" تتولى دورًا أكثر بروزا في الشؤون العالمية.

وقد جعل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، منح العضوية الكاملة للاتحاد الأفريقي على رأس أولوياته. وكانت جيورجيا ميلوني من إيطاليا أيضاً من بين أولئك الذين أيدوا عضوية مجموعة العشرين في الاتحاد الأفريقي في الاجتماع الأخير لمجموعة السبع، والذي انعقد في اليابان في منتصف شهر مايو/أيار.

في أوائل شهر مايو، خلال زيارة لمقر الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، ألقى المستشار الألماني أولاف شولتز بثقله وراء الدعوات الموجهة إلى مجموعة العشرين لتصبح عضوًا دائمًا في مجموعة العشرين لمنحها دوراً أكبر في الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ.

وقال شولتز إن أفريقيا يجب أن تلعب دورا دوليا أكبر لتعكس أهميتها المتزايدة في نظام عالمي متعدد الأقطاب ومنقسم بشكل متزايد.

وتضم مجموعة العشرين 19 دولة والاتحاد الأوروبي وتساهم بنحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي ويشكل سكانها ثلثي سكان العالم.

ومجموعة العشرين (G20) هي منتدى دولي يجمع بين أكبر اقتصاديات العالم المتقدمة والناشئة. تأسست في العام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، قبل أن تتم ترقيتها إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2007.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: