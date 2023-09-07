انخفاض فى أسعار اللحوم البيضاء باسواق قنا اليوم الخميس

تشهد اسواق اللحوم البيضاء انخفاضا فى أسعارها خلال تلك الأيام لدى بائعى الطيور فى اسواق محافظة قنا، فقد استقر سعر كيلو الفراخ الأبيض فى حدود 68جنيها، انخفاض ٢ جنيها على الايام الماضية، فى حين سجل سعر جوز الحمام البلدى الجوز ما بين 100 و 120 جنيها ، وبلغ سعر الفراخ البلدى ما بين 100 إلى 120 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم الرومى 190 جنيه، فيما استقر سعر كيلو البط عند حاجز 120 جنيها.

وذكر سيد علي بائع طيور بقنا، أن هناك انخفاضا فى أسعار اللحوم خلال تلك الأيام بمختلف أنواعها، مضيفاً ان هذا الانخفاض يتراوح ما بين 6 إلى 7٪ عن سعرها عما كانت عليه فى السابق. مضيفاً ان هناك استقرار فى الاسعار وخاصة اللحوم البيضاء التى تعد البديل الأول للحوم الحمراء مرتفعة الكلفة مقارنتا باسعار اللحوم البيضاء.