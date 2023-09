السينمات المصرية تستقبل فيلم الرعب الأمريكي الشهير " The Nun 2"

استقبلت السينمات المصرية، فيلم الرعب الشهير، The Nun 2، والذي يعد إحدى أشهر سلاسل الرعب الأمريكية في تاريخ السينما بالولايات المتحدة، وذلك بعد أن طرحت الشركة المنتجة التريلر الدعائي الأول للفيلم.

أحداث فيلم The Nun 2

فيلم The Nun 2 تدور أحداثه حول الأخت إيرين التي تواجه الشيطان فالاك مرة أخرى بعد أن تقابلا سويا في أحداث الموسم الأول ودار بينهما صراع كبير.

ويشهد فيلم The Nun 2 عودة جوناس بلوكيه إلى شخصية موريس، بينما يلعب ريد دور فارميجا كشخصية جديدة، جنبًا إلى جنب مع كاتلين روز داوني في دور صوفي، وآنا بوببلويل في دور مارسيلا.

The Nun 2

ومن المتوقع أن يستكمل فيلم The Nun 2 نجاح الجزء الأول الذي حقق نجاحا كبيرًا بشباك التذاكر العالمي، وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.

وفيلم The Nun 2 جزء من سلسلة الرعب الشهيرة، The Conjuring، والتي تم تصنيف 4 أفلام منها من أفضل عشرة أفلام رعب على الإطلاق مع إيرادات وصلت إلى مليار دولار بشباك التذاكر العالمي.

The Nun 2

موعد عرض فيلم The Nun 2

فيلم The Nun 2 يأتي من إخراج مايكل شافيز الذي شارك في إخراج العديد من الأفلام المميزة منها فيلم The Conjuring: The Devil Made Me Do It، وتم عرضه العمل في 8 سبتمبر 2023.