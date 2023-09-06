مياه قنا: تحرير محاضر للوصلات الخلسة والممتنعين عن السداد

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، من خلال فرق الضبطية القضائية والمتابعه اليوميه من القطاع التجارى بالشركه، حملة لضبط التوصيلات المخالفة والعشوائية والتى يقوم بها بعض المواطنون بشكل غير قانونى لتأثيرها السلبى على ضغوط المياه والشبكات .

الحملة تضمنت توعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن الوصلات الخلسه حتى تتمكن الشركه من تقديم الخدمة بشكل افضل .

وقامت الإدارة العامة للرقابة والمتابعة و فريق الضبطية القضائية بالقطاع التجارى بشن حملة لضبط وصلات المياه الخلسه، والتى تم توصيلها بشكل غير قانونى وأيضا الممتنعين عن سداد الفواتير وقطع الخدمة عن الممتنعين والمتاخرين عن سداد قيمة استهلاك المياه وعمل المحاضر للمخالفيين فى قريةاولاد عمرو وتم تشكيل لجان عمل على مستوى مراكز وقرى محافظة قنا.

ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إلى أنه نظرا لأعمال الصيانة بلوحة الكهرباء الداخلية بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحصواية والتى تخدم مناطق شرق السكة ( الحصواية - النحال - الشئون - الكنوز - الحاكم العسكرى - المعنا - المعتقل - مصر اسوان - راعي قصب - مصنع المكرونة - شارع ال ١٦)

فإنه سوف يتم قطع المياه عن تلك الأماكن اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء الاربعاء الموافق ٦ / ٩ / ٢٠٢٣ وحتى السادسة صباح الخميس الموافق ٧ / ٩/ ٢٠٢٣، وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة بالمحطة .

وتهيب الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطنى المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من الميا ه خلال فترة العمل المذكورة.