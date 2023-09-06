حلال لها حرام على غيرها.. أمريكا ترعب العالم بتجربة فتاكة للبشرية (فيديو)

في الوقت الذي تحذر فيه الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الشمالية والصين وباقي دول العالم من التجارب الصاروخية والنووية، تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات يمكنه حمل رأس نووي يدمر البشرية.

ووفقًا لقيادة القصف الجماعي للقوات الجوية الأمريكية، اختبرت القوات الجوية الأمريكية يوم الأربعاء صاروخًا بعيد المدى غير مسلح قادرًا على حمل رأس حربي نووي.

وتم إطلاق صاروخ مينيتمان Minuteman III الثالث الباليستي العابر للقارات غير المسلح، والمجهز بـ 3 مركبات إعادة دخول (جزء من مركبة فضائية مصممة للغلاف الجوي للأرض)، من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا وسافر 4200 ميل إلى كواجالين أتول في جزر مارشال.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان "توفر عمليات الإطلاق التجريبية هذه بيانات قيمة للتحقق من دقة وموثوقية أنظمة الأسلحة الصاروخية العابرة للقارات وضمان استمرار الردع النووي الآمن والفعال".

وأضاف سلاح الجو الأمريكي في بيان: "هذا الإطلاق التجريبي هو جزء من نشاط منتظم ومنتظم يهدف إلى إثبات أن الردع النووي الأمريكي آمن وموثوق وفعال لردع تهديدات القرن 21".

رسالة ردع واضحة:

وأضاف: "لقد تم إجراء مثل هذه الاختبارات أكثر من 300 مرة من قبل، وهذا الاختبار ليس نتيجة الحدث العالمي الحالي".

وقال العقيد كريس كروز، قائد السرب التجريبي رقم 377 ، إن “المنشأة النووية الأمريكية هي حجر الزاوية للأمن من أجل حرية الشعب الأمريكي وحلفائنا في جميع أنحاء العالم “، مضيفًا أن “هذا الإطلاق التجريبي يرسل رسالة واضحة بشأن الردع نيابة عن قواتنا المشتركة وشركائنا العالميين، ويرحب بالطيارين والطاقم الذين شاركوا في هذه المهمة”، مردفًا: ”لا يمكنني إلا أن أكون أكثر فخرًا باحتراف الجنود”.

وأبلغت الولايات المتحدة روسيا بالتجربة مسبقًا، وفقًا للبنتاغون، كما قال الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء."وفقًا للإجراء المعتمد، أرسلت الولايات المتحدة إخطارات ما قبل الإطلاق وفقًا لمدونة لاهاي لقواعد السلوك وأبلغت الحكومة الروسية مسبقًا بموجب الالتزامات الثنائية الحالية.

شاهد فيديو الإطلاق..