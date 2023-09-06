أستاذ اجتماع: التوعية بالقضية السكانية تكون بالترغيب لا بالترهيب

قالت الدكتورة زينة صوفي، أستاذ علم اجتماع، إن التوعية بالقضية السكانية تكون بالترغيب لا بالترهيب، موضحةً أن الأسرة التي لديها 7 أبناء لا يمكنها توزيع الاهتمام والحب والرعاية مقارنة بالأسرة التي لديها طفلان أو 3 أطفال، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية ستنعكس ثقافيًا وتعليميًا على أفريقيا يبدأ من الأسرة ويؤثر على المجتمع.

القضية السكانية:

وأضافت الدكتورة زينة صوفي، في لقاء مع برنامج مطروح للنقاش، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: عندما نتوسع قليلًا، نجد أن الحي المكتظ بالسكان لن يكون لديه التنظيم والرعاية والنظامة والاهتمام الموجودة بحي أعداده متوازنة.

وتابعت أن التوازن مطلوب في كل شيء مثل أعداد السكان، مشيرةً إلى أن موقعًا أمريكيًا حذر في مقال من تزايد السكان الشديد في العالم وليس أفريقيا فقط، مستعينًا بنظرية مالتوس التي ترجع إلى 1789م والتي قال فيها إن زيادة أعداد السكان ستؤدي إلى نقص في الموارد، كما أن الفلاسفة مثل أرسطو حذروا من الزيادة السكانية وربطوها بزيادة الفقر والتي قد تُفضي إلى الفوضى.