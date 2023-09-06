بالشبشب والهوت شورت.. جيسي عبدو تكشف عن مفاجأة لجمهورها

ابتعدت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو عن الأضواء، لتكشف لمتابعيها أنها تحضر لمسلسل جديد بالتعاون مع المخرج فيليب أسمر، وشاركتهم بعض اللقطات من كواليس التصوير، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

جيسي عبدو

وتألقت جيسي بلوك مثير، فإرتدت هوت شورت باللون الأسود، ونسقت عليه كروب توب نفس اللون؛ ليبرز رشاقتها ونحافة خصرها، وإرتدت فوقه قميص أبيض طويل بصيحة الأوفر سايز.

وانتعلت "شبشب" باللون الأبيض والأسود، وتزينت جيسي عبدو بمجوهرات رقيقة، فضمت أقراط باللون الفضي، وخاتم مصنوع من الحجر الأخضر الأنيق.

جيسي عبدو

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت جيسي تصفيفة شعر بسيطة وساحرة، فتركت خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الجذاب، وثبتت غُرتها على أحد الجانبين؛ لتظهر بملامح مثيرة وأنيقة.

ووضعت جيسي مكياجًا ساحرًا، مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلاتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني.

وحصلت على عينين ساحرتين بإستخدام ظلال العين بدرجات البني الناعمة، بالإضافة لرسم الآيلاينر والرموش الصناعية الطويلة، كما اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر المثير.

جيسي عبدو

جيسي عبدو تشارك في مسلسل جديد

وكشفت جيسي عبدو عن مشاركتها عمل فني جديد، فكتبت عبر منشورها قائلة: " شتقتلكن كتير.. ما عم نزل صور إلي فترة لأني عم صوّر مسلسل عرابة بيروت لأول مرة مع المخرج المميز فيليب أسمر كتابة نور شيشكلي ومازن طه، إنتاج إيغل فيلمز.. يا ريت فيني نزّلكن شي من يلي عم صورو رح مووووت تشوفو الشغل لانو طالع شي روعة من الروعات ".