بند مفاجأة في عقد الزلزولي مع بيتيس

مازال المغربي عبدالصمد الزلزولي المنتقل حديثا إلى ريال بيتيس قادما من صفوف برشلونة، يلديه فرصة للعودة إلى قلاع النادي الكتالوني من جديد.



أنتقل الزلزولي في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي إلى صفوف نادي ريال بيتيس بشكل رسمي.

ووقع الدولي المغربي مع بيتيس عقدا مع ناديه الأندلسي الجديد، يمتد حتى صيف 2028.



عقد اللاعب المغربي عبدالصمد الزلزولي يتضمن به شرطا يتيح لنادي برشلونة إعادة شرائه من جديد، وأن هذا البند صالح حتى عامين مقبلين، وتصل قيمته 20 مليون يورو.



برشلونة يحتفظ بنسبة 50% من قيمة عقد بيع اللاعب في المستقبل لأي نادي آخر، بعدما أعلن النادي الكتالوني عن بيع المغربي إلى بيتيس مقابل مبلغ 7.5 مليون يورو.



كان الزلزولي في الموسم الماضي لعب على سبيل الإعارة في أوساسونا، بعدما ساهم مع الفريق في الوصول إلى المركز السابع بالدوري الإسباني، والوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وشارك في 34 مباراة وأحرز 6 أهداف.

