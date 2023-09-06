عاجل
دعوة للعشاء تغير اسم الهند إلى بهارات| شاهد
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بند مفاجأة في عقد الزلزولي مع بيتيس

الزلزولي
الزلزولي

مازال المغربي عبدالصمد الزلزولي المنتقل حديثا إلى ريال بيتيس قادما من صفوف برشلونة، يلديه فرصة للعودة إلى قلاع النادي الكتالوني من جديد.

أنتقل الزلزولي في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي إلى صفوف نادي ريال بيتيس بشكل رسمي.
ووقع الدولي المغربي مع بيتيس عقدا مع ناديه الأندلسي الجديد، يمتد حتى صيف 2028.

عقد اللاعب المغربي عبدالصمد الزلزولي يتضمن به شرطا يتيح لنادي برشلونة إعادة شرائه من جديد، وأن هذا البند صالح حتى عامين مقبلين، وتصل قيمته 20 مليون يورو.

برشلونة يحتفظ بنسبة 50% من قيمة عقد بيع اللاعب في المستقبل لأي نادي آخر، بعدما أعلن النادي الكتالوني عن بيع المغربي إلى بيتيس مقابل مبلغ 7.5 مليون يورو.

كان الزلزولي في الموسم الماضي لعب على سبيل الإعارة في أوساسونا، بعدما ساهم مع الفريق في الوصول إلى المركز السابع بالدوري الإسباني، والوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وشارك في 34 مباراة وأحرز 6 أهداف.
 

مواد متعلقة

إشبيلية يقدم عرضا لضم الزلزولي وبرشلونة يرد

إشبيلية يدرس دعم صفوفه بالتعاقد مع الزلزولي

حقيقة رحيل عبدالصمد الزلزولي عن برشلونة

عبدالصمد الزلزولي يضحي من أجل برشلونة

الزلزولي مطلوب في يوفنتوس

الزلزولي هداف كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

الزلزولي يقود تشكيل منتخب المغرب الأولمبي المتوقع أمام مصر بنهائي إفريقيا للشباب
الجريدة الورقية