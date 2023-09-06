البورصة تربح 3.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، بين الارتفاعات والانخفاضات متأثرة بعمليات جني أرباح قادها المستثمرون الأفراد.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 3.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.290.7 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 70

صعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 19224 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3803 نقاط.

هبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5585 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 235 مليون جنيه مقابل عمليات بيعية للمستثمرين المصريين وسط تداولات 2.2 مليار جنيه.