موظف يسطر نهاية حياته بقرص حفظ الغلال بسبب خلافات عائلية بأخميم

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي موظف في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال أثناء تواجده بالمنزل بسبب خلافات عائلية وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد . ز . ك . ح" 36 سنة موظف ومقيم بناحية دائرة المركز مصابًا بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفي عقب وصوله.





انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال كل من :- والد المتوفى "زكريا . ك . ح . ع" 65 سنة بالمعاش وشقيق المتوفى "يحيى . ز . ك . ح" 40 سنة صاحب محل ومقيمان بذات الناحية ٤ررا بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال بسبب خلافات عائلية ونفيا الشبهة الجنائية.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.