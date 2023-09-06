الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 5حالات بناء مخالف بقري مركز المحلة

جانب من الازالات
جانب من الازالات

تابع اللواء عمرو محمد فكرى ، رئيس مركز ومدينة المحلة ، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بمركز المحلة ، تحت إشراف المهندس محمد صالح نائب رئيس المدينة و بالتنسيق مع الجهات الأمنية و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

تمكنت الحملات من إزالة 5 حالات تعد ، بقرى الشهيدى وميت الليث هاشم ومحلة حسن ،  
تم تنفيذ إزالة لسور من البلوك على مساحة 2 قيراط بنطاق وحدة ميت الليث هاشم .
كما تم إزالة 3 تعديات بقرية راغب الحديثة ، التابعة لوحدة الشهيدى ، على مساحة 4 قيراط و11 سهم ، عبارة عن أساسات ومبانى بالبلوك وسمل خرسانى .
إلى جانب إزالة  مبانى بالبلوك ، بالتعدى على أملاك الدولة ، على مساحة 300 متر ، بنطاق وحدة محلة حسن .

وأشار رئيس المدينة بضرورة التصدى بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعدى ، ورصد جميع مخالفات البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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