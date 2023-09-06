إزالة 5حالات بناء مخالف بقري مركز المحلة

تابع اللواء عمرو محمد فكرى ، رئيس مركز ومدينة المحلة ، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بمركز المحلة ، تحت إشراف المهندس محمد صالح نائب رئيس المدينة و بالتنسيق مع الجهات الأمنية و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

تمكنت الحملات من إزالة 5 حالات تعد ، بقرى الشهيدى وميت الليث هاشم ومحلة حسن ،

تم تنفيذ إزالة لسور من البلوك على مساحة 2 قيراط بنطاق وحدة ميت الليث هاشم .

كما تم إزالة 3 تعديات بقرية راغب الحديثة ، التابعة لوحدة الشهيدى ، على مساحة 4 قيراط و11 سهم ، عبارة عن أساسات ومبانى بالبلوك وسمل خرسانى .

إلى جانب إزالة مبانى بالبلوك ، بالتعدى على أملاك الدولة ، على مساحة 300 متر ، بنطاق وحدة محلة حسن .

وأشار رئيس المدينة بضرورة التصدى بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعدى ، ورصد جميع مخالفات البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.