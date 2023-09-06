البامية بــ 30 جنيهًا .. تعرف على أسعار الخضروات بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية والمحلات التجارية ، لبيع الخضراوات بمحافظة المنيا ، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، إستقرارًا ملحوظًا في أسعار البيع والشراء لبعض الأصناف ، وإرتفاعا في أصناف أخرى ، حيث تراوح سعر البامية 25 جنيهًا للكيلو .

وسجل سعر كيلو القلقاس 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر صل الأحمر والأصفر بــ 25 جنيهًا للكيلو، و سجل سعر كيلو الكوسة 15 جنيهًا للكيلو ، واستقر سعر الطماطم 15 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو البطاطس لـ18 جنيهًا، وتراوح سعر القلقاس 30 جنيهًا للكيلو ، ، وبلغ سعر الثوم 30 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر كيلو الخيار 15 جنيهًا، ، وسجل سعر كيلو الجزر 13 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس لــ 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل 12 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 15 جنيهات، ، وتراوح سعر كيلو الليمون بــ 10 جنيهات، ووصل كيلو الملوخية لــ 10 جنيهات ، وورق العنب لـ 55 جنيهًا.

وفي سياق متصل، جاءت أسعار الفاكهة، اليوم الأربعاء ، في الأسواق الشعبية، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي 25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو التفاح البلدى سجل 25 جنيهًا، والتفاح السكرى 30 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 10لــ 15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ 20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو المانجو النعوم 30 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو العنب البناتى الأصفر ما بين 25 لـ 30 جنيهًا للكيلو، والمانجو العويس 60 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو المانجو السكري لــ 35 جنيهًا ، جدير بالذكر، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم، على الأسواق الشعبية، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية.