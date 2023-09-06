النصر السعودي على أعتاب التعاقد مع راغد النجار

تداولت أنباء صحفية سعودية، عن اقتراب إدارة النصر من حسم التعاقد مع حارس مرمى جديد، قبل أيام من غلق باب الانتقالات الصيفية الميركاتو.

وأبرزت صحيفة "الرياضية السعودية"، فى عددها الصادر اليوم، أن العالمى توصل لاتفاق مع نادي التعاون، لضم راغد النجار، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد راغد النجار مع نادي التعاون، في يونيو 2024 لذلك يسعى مسئولى التعاون للاستفادة من اللاعب ماديا خاصتا ان عقده يتبقى فيه موسما واحدا ويرحل بصفه نهائية مجانا.

ودخل مسؤولو نادي النصر في مفاوضات مع إدارة نادي ضمك لضم اللاعب عبدالله العمار ظهير أيسر الفريق الجنوبي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، ولرغبة النادي في ضم لاعب سعودي في هذا المركز بعد رحيل جيسلان كونان ووجود أليكس تيليس وحيدًا في هذا المركز.

كان النادي الأهلي أيضًا ضن الأندية المهتمه بالحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي، ورصد 5 ملايين ريال سعودي لحسم الصفقة، لكن إدارة النادي الجنوبي طلبت رفع القيمة المادية للحسم، وبالفعل وصلت إلى 8 ملايين ريال.

رونالدو يصل للهدف 850

وكشف الدون عن سعادته بوصوله للهدف رقم 850 في مسيرته حتى الاَن، حي أثني على المستويات التي يقدمه العالمي خلال الفترة الماضية في الدوري السعودي.

وتحدث رونالدو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنصر، حيث قال:" ":" أداء آخر رائع من الفريق، نحن نواصل التحسن، دعونا ننطلق يا نصر".

وأضاف الدون تصريحاته:" 850 هدفًا في مسيرتي وما زال العدد في ازدياد".

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي دوري "روشن" السعودي برصيد 6 أهداف، كما أصبح الأكثر مساهمة في صناعة الأهداف بـ 4 تمريرات حاسمة، بعد صناعته لهدفين في مباراة الحزم السعودي.

واستطاع رونالدو صاحب الـ 38 عامًا، الوصول لـ 850 هدفًا مع الأندية التي لعب لها بجانب المنتخب البرتغالي.

فقد أحرز 5 أهداف مع سبورتنج لشبونة، و145 هدفًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و450 هدفًا مع ريال مدريد الإسباني، و101 هدفًا مع يوفنتوس الإيطالي، و26 هدفًا مع النصر السعودي قابلة للزيادة، و123 هدفًا مع المنتخب البرتغالي.

الجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط.