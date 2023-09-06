الأغلى في التاريخ.. الاتحاد السعودي يرفع عرضه لضم محمد صلاح

قدم نادي الاتحاد السعودي عرضًا قياسيًا جديدًا، للتعاقد مع اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، من ليفربول قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية لعام 2023 في دوري الروشن.

وكثفت إدارة الاتحاد السعودي اهتمامها بمحمد صلاح منذ الأسبوع الماضي، عندما قدمت عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الإنجليزية.

على الرغم من رفض ليفربول للعرض، إلا أنهم على استعداد لقبول عرض محسن مع استمرار فترة الانتقالات السعودية حتى الخميس 7 سبتمبر.

وبناءً على ما ذكرته صحيفة ليفربول، قد انتقل ممثلو نادي الاتحاد إلى لندن في نهاية الأسبوع الماضي بهدف إجراء محاولة أخيرة للتعاقد مع صلاح، وذلك لتجنب تأجيل هذه الصفقة.

محمد صلاح

هل يصبح محمد صلاح أغلى لاعب في التاريخ؟

وبناءً على ما أوردته صحيفة "ذا صن"، فأن النادي السعودي قد قدم عرضًا قياسيًا بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك جميع الإضافات، وبذلك سيصبح صلاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وحسب التقرير، عرض نادي الاتحاد على صلاح 2.45 مليون جنيه إسترليني، كراتب أسبوعي للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الأسبوع، بالإضافة إلى نسبه من مبيعات القمصان، ومكافأة للفوز بقيمة 55 ألف جنيه.

محمد صلاح

على الرغم من أن الاتحاد ينتظر ردًا على عرضهم الأخير، يُقال إنهم سيعاودون اهتمامهم باللاعب عندما تفتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير 2024، إذا كانت كل محاولاتهم هذا الصيف باءت بالفشل.

منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017 قادمًا من روما مقابل حوالي 38 مليون جنيه استرليني، شارك صلاح في 309 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 188 هدفًا وقدم 81 تمريرة حاسمة، وحالياً يعد الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا والمسابقات الأوروبية.