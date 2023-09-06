كبير الأثريين يكشف المغزى الحقيقي لصورة محمد صلاح أمام تمثال رمسيس بالمتحف البريطاني

علق الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين على صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المتحف البريطاني أمام تمثال لـ"رمسيس الثاني"، مؤكدا أن الصورة المتداولة لصلاح رسالة دعم منه، دون أن يتكلم أو يكتب وكأنه بيوجه رسالة للعالم هذا جدي رمسيس الثاني أشهر ملوك الأرض، وأنه الفرعون المصري المسروق في المتحف البريطاني .



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن محمد صلاح عندما حصل على "البرميمرليج" الإنجليزي وحصد على الحذاء الذهبي تم أخذ الحذاء ووضعه مع التمثال من خلال الشركة الراعية.

مغزى تصوير محمد صلاح أمام التمثال

وقال شاكر إن تصوير محمد صلاح أمام هذا التمثال وكأنه يقول انه مش انا جزمتي اللي تتحط قدام هذا التمثال، وابتسامته بتقول باعتذر لك يا جدي عما فعلوه بك، كمان الصورة بتقول انتوا سرقتوا التمثال وانا من خلال صورتي بطالب ترجعوه وبالتالي كانت رسالة مهمة جدا جدا لأن هذا المتحف الظالم الذي يضم أكتر من مائة وعشرة ألف قطعة آثار مصري نريد استرجاعها.



