نيمار على أعتاب تحطيم رقم بيليه التاريخي

انضم النجم البرازيلي نيمار إلى معسكر منتخب بلاده في بيليم، يوم الإثنين، بعد تسعة أشهر من آخر ظهور له بقميص منتخب السامبا في ربع نهائي مونديال 2022 أمام كرواتيا.

عند وصول النجم البرازيلي إلى معسكر المنتخب، لفت الأنظار إليه بسبب الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول احتمالية اعتزاله اللعب دوليًا بعد خروجه من ربع نهائي كأس العالم.

نيمار على بعد هدف لتحطيم الرقم القياسي التاريخي لبيليه

سجل نيمار 77 هدف بقميص المنتخب البرازيلي في 124 مباراة دولية، ليعادل رقم الأسطورة بيليه، كأكثر هداف في تاريخ “السيليساو”، والذي سجل نفس الأهداف في 92 مباراة.

بيليه

ويرغب نيمار في استغلال تواجده مع المنتخب في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، من أجل مواصلة تحقيق الأرقام القياسية، حيث أصبح على بعد هدف واحد، لتخطي الرقم القياسي التاريخي للأسطورة بيليه في عدد الأهداف، بقميص المنتخب البرازيلي.

شكوك حول امكانيه مشاركة نيمار

وانضم نيمار صاحب 31 عاما إلى معسكر منتخب بلاده الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوليفيا يوم 8 سبتمبر 2023 وأمام بيرو يوم 12 سبتمبر 2023.

وغاب نيمار عن مباريات ناديه الهلال بسبب إصابة عضلية، مما دفع مدربه في الهلال، جورجي جيسوس، إلى إثارة التساؤلات حول جدوى استدعائه لتمثيل منتخب بلاده وهو يعاني من إصابة.

نيمار

غياب طويل عن الملاعب

وغاب نيمار عن المباريات الرسمية منذ 19 فبراير 2023، بعد تعرضه للإصابة قوية في الكاحل، مع ناديه السابق باريس سان جيرمان وليل التي انتهت بفوز فريقه 3-4، والتي ألزمته لإجراء عملية جراحية، والتي على إثرها انتهى مشواره في الموسم الماضي.

وعاد نيمار للمشاركة في مباراة باريس سان جيرمان الودية أمام تشونبوك الكوري الجنوبي، في أغسطس الماضي.