رسالة دكتوراة بجنوب الوادي تناقش تأثير إضافة النانوزنك على وزن الجسم

حصلت الباحثة شيماء عبده عبدالرحيم إسماعيل، بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بسوهاج، على درجة الدكتوراة في العلوم الطبية البيطرية من قسم طب الحيوان بكلية الطب البيطرى بجامعة جنوب الوادى بقنا، عن رسالتها المعنونة: "تأثير إضافة النانوزنك على وزن الجسم وبعض المؤشرات الكيموحيوية فى حملان التسمين البرقية".

عقدت المناقشة في رحاب جامعة جنوب الوادى، برعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، والدكتور سامي عبد الرؤوف فهيم ، عميد كلية الطب البيطرى.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور هانى يوسف حسن حسنين، استاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب "محكما"، و الدكتور عمرو محمد عبدالفتاح استاذ التشخيص المعملى والإكلينيكي بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط وعميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية لجامعة اسيوط "محكما"، و الدكتور عادل السيد أحمد استاذ التشخيص المعملى الإكلينيكي بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادى "مشرفا ومحكما"، والدكتور محمود محمد عرفة - رئيس بحوث الكيمياء الحيويه وأمراض نقص الغذاء بمعهد الصحة الحيوانية بالدقى "مشرفا ومحكما" و الدكتور حسن يوسف عبدالحميد ، استاذ مساعد الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي "مشرفا ومحكما".

شهد المناقشة أعضاء هيئة التدريس والعاملون بكلية الطب البيطرى بجامعة جنوب الوادى.