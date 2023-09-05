ضبط شخص بأسطوانة هيروين فى أسيوط

نجحت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية امن اسيوط برئاسة المقدم "احمد تاج " رئيس المباحث والقوة المرافقة بالتنسيق مع مصلحة العام وإدارة البحث الجنائي فى ضبط شخص يدعى ع. ج 30عام بحوزته عدد واحد اسطوانه من مخدر البودرة ( هيروين) وعدد ( 1) سلاح محلى الصنع وعدد من الطلقات ومبلغ مالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز ومدينة الفتح

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كمية من مخدر الهيروين لدى شخص يدعى ع. ج مقيم بدائرة مركز ومدينة الفتح

جاء ذالك بناء على المعلومات الواردة إلى مديرية امن اسيوط تحت قيادة العميد احمد شوقى مدير إدارة البحث الجنائى والمقدم احمد تاج رئيس مباحث مكافحة المخدرات بالمديرية

وبعد التأكد من صحة المعلومات تم ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات

وحرر محضر بالواقعه والتحفظ على المضبوطات والمتهم للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.