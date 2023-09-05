نجوم ضلت الطريق.. لاعبون فشلوا في التوقيع مع أندية بالميركاتو الصيفي

انتهت فترة سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الخمسة الكبرى بعد إثارة كبيرة وصفقات قوية، كما كان مفاجأ بدخول الفرق السعودية التي نافست الأندية الأوروبية، وخطفت منها العديد من النجوم.

وترك الميركاتو الصيفي وراءه عددا من اللاعبين المميزين لا يزالون من دون فريق، رغم انتهاء عقودهم قبل نحو شهرين وربما أكثر من إغلاق سوق الانتقالات، لكن واقع السوق كان قاسيا عليهم لأنه سيبقيهم بلا أي فريق أوروبي حتى يناير المقبل، إلا إذا جاءت انفراجة من السعودية أو الولايات المتحدة، على اعتبار أن السوق ما زال نشطا في هذين البلدين.

البلجيكي إيدين هازارد

فسخ ريال مدريد عقد البلجيكي إيدين هازارد، بعد 4 مواسم، مخيبة للآمال غاب في معظمها عن الملاعب بداعي الإصابة.

ومنذ ذلك الوقت، ارتبط اسم اللعب البلجيكي بالانتقال العودة إلى الدوري الإنجليزي لإعادة اكتشاف نفسه من جديد أو الانتقال للدوري السعودي، وارتبط هازارد بالتوقيع لرويال أنتويرب الذي سيلاقي برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

لكن لم يتم حسم أي شي رسمي وظل اللاعب بدون فريق، ويوجد احتمال الآخر هو اعتزال اللاعب.

إيدين هازارد

الحارس الإسباني ديفيد دي خيا

رحل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن مانشستر يونايتد، بعد انتهاء عقده مع الفريق بعد مسيرة استمرت 12 موسما في أولد ترافورد.

وفضّل مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاج التعاقد مع الحارس الكاميروني، أندري أونانا على التجديد لدي خيا، بسبب راتبه المرتفع وطريقه لعبه، وارتبط اسم دي خيا للانتقال لصفوف ريال مدريد بعد إصابة تيبو كورتوا، لكن ريال مدريد فضل ضم الحارس كيبا من تشيلسي.

ولم ينجح حارس المرمى الإسباني في إيجاد فريق له في أوروبا طيلة هذه الفترة، وربما كان السبب الرئيسي لذلك هو راتبه المرتفع الذي كان يتقاضاه من مانشستر يونايتد، ولا تستطيع جل الأندية الأوروبية تحمله.

ديفيد دي خيا

الإنجليزي جيسي لينجارد

وبعد فترات إعارة عدة، استقر الحل مع جيسي لينجارد في نوتنجهام فورست، الذي لعب معه موسمًا واحدًا فقط، لكن اللاعب غير مرتبط حاليًا بأي ناد.

سيكون على لينجارد الانتظار لـ 4 أشهر، حتى فتح سوق الانتقالات الشتوية والبحث عن فريق في الدوريات الأوربية، ولكن من الممكن ان ينتقل إلى الدوري السعودي، علمًا أن السوق السعودي مفتوح حتى الخميس المقبل، وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن لكن لم يحدث أي شيء رسمي حتى الآن.

جيسي لينجارد

الألماني جيروم بواتينج

أيام التألق مع بايرن ميونخ قد انتهت من دون عودة بالنسبة لـ بواتينج الذي يبحث الآن عن فريق ينهي معه مسيرته الكروية، علما أن المدافع الألماني لعب بقميص ليون موسمين، وهو الآن من دون فريق، ويبدو أنه سيعتزل بعدما أثرت الإصابات على مستواه.

جيروم بواتينج

الإسباني أليكس فيدال

لاعب برشلونة وإشبيلية الأسبق أليكس فيدال، أصبح بلا فريق منذ هبوط فريق إسبانيول إلى دوري الدرجة الثانية، والملفت أنه لا أحد طلب التعاقد معه في وقت يبحث فيه اللاعب عن ناد ينهي معه مسيرته الكروية.

الإسباني أليكس فيدال

وتضم القائمة الإنجليزي جيسي لينجارد وأكسيل توانزي، والثلاثي الأرجنتيني روبرتو بيريرا، وبابلو جوميز، وخافيير باستوري، والمالي موسى ماريجا، والكولومبي ألفريدو موراليس، والبرتغالي زيكا، والفرنسي أنتوني موديست، ومهاجم الجبل الأسود ستيفان يوفيتش، والهولندي أنور الغازي، وحارس المرمى الدنماركي كاسبر شمايكل.