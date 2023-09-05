كارت ميموري ومقاطع فيديو مُخلة ..تفاصيل جديد في واقعة عنتيل مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة قيام صيدلي بالتحرش بعدد من السيدات وارتكاب وأفعال مخلة بالآداب وهتك عرض عدد من الأطفال داخل صيدلية بمنطقة مدينة نصر، وألقى القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

الواقعة الشهيرة عنتيل مدينة نصر، جاءت تفاصيلها عقب ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (محاميه، مقيمة بمحافظة الجيزة) بتضررها من أحد الأشخاص (صيدلى) لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية .

وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها الخاصة الواقعة عنتيل مدينة نصر، كما قدمت "بطاقة ذاكرة" موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، واعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.