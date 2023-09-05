3 عوامل تعيد الأمل لباريس سان جيرمان لإقناع مبابي بالتجديد

كشفت صحيفة ليكيب إن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، دخل جولة جديدة من المفاوضات مع مهاجمه كيليان مبابي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

ورفض مبابي تمديد عقده مع النادي لمدة عام إضافي، حيث أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بالأمر عبر خطاب رسمي.

وتفجرت أزمة صاحب الـ 24 عامًا مع النادي الفرنسي، هذا الصيف قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع عودة اللاعب للتدريبات ثم مباريات الفريق بعد استبعاده من جولة التحضيرية للنادي في شرق آسيا ومن ثم المباراة الأولى في الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي

ومع عودته إلى الفريق، تصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد خمسة أهداف قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

وبحسب تقرير ليكيب، فإن المفاوضات الجارية بين المهاجم الفرنسي وباريس سان جيرمان، مدعومة ببعض التغييرات التي طرأت على الفريق، قد تساهم إلى وجود حل بين الطرفين.

تعاقدات فريق باريس سان جيرمان الجديدة

تعاقد باريس سان جيرمان مع مجموعة من اللاعبين الفرنسيين البارزين، مثل، عثمان ديمبيلي، وكولو مواني، ولوكاس هيرنانديز، ما جعل مبابي أكثر ارتياحا لأجواء الفريق، وهو ما أظهره من خلال الترحيب باللاعبين الجدد.

تعاقدات فريق باريس سان جيرمان الجديدة

رحيل نيمار إلى الهلال

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى رغبة مبابي في رحيل نيمار عن الفريق، حيث يرى المهاجم الفرنسي أن وجود نيمار يؤثر سلبا على الفريق بسبب أسلوب حياته.

وعاد اللاعب الشاب الفرنسي إلى تدريبات الفريق، في اليوم الذي تأكد فيه رحيل نيمار إلى الدوري السعودي، وقبل 24 ساعة فقط من الإعلان عن الأمر رسميًا.

نيمار إلى الهلال

شقيقه إيثان

وأكدت صحيفة ليكيب على أن تواجد إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لكيليان، في تدريبات باريس سان جيرمان مع الفريق الأول، أدى إلى تحسين الحالة المزاجية لنجم الفريق.