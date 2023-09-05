غدا.. معارضة الفنانة إيمي سالم على حكم حبسها

تعقد محكمة مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، غدا الأربعاء، جلسة معارضة الفنانة إيمان سالم المعروفة إعلاميا بـ إيمى سالم على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

تنظر الجلسة برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبد الرحيم وزكريا مبسوط.

وحضرت فى الجلسة السابقة، حضرت الفنانة في الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة رفقة شقيقتها، لنظر معارضتها.

واستمعت محكمة الجيزة فى الجلسة السابقة لـ عبد الحفيظ الديب محامي الفنانة إيمي سالم، والذي طلب الاستعلام من شهر العقاري بالقناطر، عن كحت الايصال، وعنوان السكن، وأسماء محرري الايصال،وقالت الفنانة خلال جلسة استجوابها في المحكمة: "والله ما اعرف حاجة".

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قضت بحبس الفنانة إيمان سالم، غيابيًا بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة ١٢ ألف جنيه.

وفى سياق اخر قررت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على 10 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم فى مليون و900 ألف جنيه، لجلسة 19 سبتمبر المقبل.

وطالب طلعت الشريف محامى الفنان صبرى عبدالمنعم الانضمام إلى النيابة العامة في توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وذلك بعد الادعاء المدنى بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وكشف الشريف عن وفاة المتهمة الأولى "ن. ع" بسبب مرض السكري، مؤكدًا حضور 10 متهمين الجلسة.

تجديد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين 15 يوما

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وقال الفنان صبري عبدالمنعم، خلال التحقيقات إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.