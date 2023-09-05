شباب الصحفيين مشيدا بكلمة الرئيس فى مؤتمر السكان: قدم حلولا علمية

وصفت جبهة شباب الصحفيين كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية بأنها كاشفة بكل صراحة وشفافية لخطورة الزيادة السكانية.حيث وضع الرئيس في كلمتة الهامة النقاط فوق الحروف وقدم حلولا علمية لهذه الأزمة السكانية التي تعرقل حركة النمو.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان إنه منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد ويضع ملف القضية السكانية في صدارة الأولويات للدولة المصرية حيث يحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية الحكيمة ويعد هذا الملف أحد أهم المحاور الرئيسية نحو الانطلاق إلي الجمهورية الجديدة في رؤية مصر 2030.



وأضاف طوالة إن مصر السيسي قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات الجسام حيث تقف على أرض صلبة قوية نابعة من إيمان الرئيس بالحق في الحياة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض الكنانة وحان الوقت أن تتضافر كل الجهود من أجل الحد من ظاهرة الإنجاب الغير مدروسة التي تدمر كل جهود الدولة في البناء والتنمية المستدامة.



أشار رئيس الجبهة إلي إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة بالمؤتمر ستكون فرصة حقيقية وقوية لتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات المشاركة بالمؤتمر من أجل تحقيق الهدف المنشود الذي نسعى الية جميعا في تحقيق حالة من التوازن بين الزيادة السكانية ومتطلبات المواطن.