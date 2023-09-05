وزير التعليم ومحافظ الشرقية يبحثان استعدادات استقبال العام الجديد

وسُبل تطوير العملية التعليمية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتمام بقطاع التعليم وتسعي جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب لتخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث سبل تطوير العملية التعليمية والوقوف على إستعدادات المحافظة لإستقبال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

وأشار محافظ الشرقية، إلى جاهزية 56 مدرسة جديدة تستوعب 595 فصلاً وبتكلفة 349 مليون جنيه لدخول الخدمة واستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، وكذلك الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لعدد 74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال إنشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصل بتكلفة 280 مليون جنيه ، وتطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه ، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز الحسينية.

وتطرق الإجتماع إلى بحث إجراءات افتتاح مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem في مدينة فاقوس خلال العام الدراسي 2024 - 2025 والتوسع في عدد المدارس بالمحافظة، فضلاً عن بحث سبل سد العجز في المعلمين وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف انحاء المحافظة، وكذلك بحث سبل تفعيل وتعظيم دور مركز تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان والخدمات التى يقدمها ويتم خلالها مراعاة كافة المعايير العالمية.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمجهودات محافظ الشرقية، في المتابعة المستمرة لسير إنتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة، وتوفير بيئة مناسبة ليتمكن الطالب من الحصول على كافة المعلومات الدراسية بسهولة ويسر لحصد مراكز متقدمة في الشهادات العامة على مستوي الجمهورية، مؤكداً على إستمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التعليم بالشرقية باعتباره من أهم الركائز الأساسية لبناء الدولة وتقدم المجتمع.يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بعدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بحضور الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ اللقاء بترحيب محافظ الشرقية بوزير الأوقاف حيث أعرب الدكتور ممدوح غراب عن امتنانه لحرص وزير الأوقاف على مشاركة أبناء الشرقية احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، وأداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق وسط جموع المواطنين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التهنئة لمحافظ الشرقية ولأبناء المحافظة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكداً استمرار الوزارة في القيام بدورها الدعوي لمواجهة الفكر المتطرف وبناء العقل وتشكيل الوعي للمساهمة في بناء الوطن وتقدمه وكذلك دورها المجتمعي في توفير اللحوم والسلع الغائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه وزير الأوقاف بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال النظافة بالمساجد وبذل المزيد من الجهد والعمل في تنفيذ رسالة الوزارة في عمار المساجد ونشر الفكر الوسطي وصحيح الدين، وتكثيف الأنشطة الدعوية من خلال الدروس الدينية والمقرأة ومجالس القراء ودورس اللغة العربية والتربية الإسلامية، مع الاهتمام بتربية النشء على حفظ القران الكريم وتشجيعهم علي الالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية ليشاركوا في بناء وطنهم.

أكد وزير الأوقاف علي ضرورة التوجه نحو المناطق النائية من خلال القوافل والأسابيع الدعوية لنشر تعاليم الدين الصحيح، وكذلك استمرار التعاون والتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة لعقد ندوات وجلسات دينية تساهم في حماية النشء والحفاظ على الهوية الدينية وترسيخ قيم المواطنة.

وخلال اللقاء أشار وزير الأوقاف إلى أنه بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تم إطلاق مبادرة للاحتفال بمولد سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم تحت عنوان "أعرف قدر نبيك" تستمر حتي نهاية الشهر الجاري، يتم خلالها تكثيف الندوات الدينية والخطب الدعوية للتعريف بحياة الرسول وشمائله وأخلاقه، وكذلك التعريف بإنجازات الدولة المصرية في مختلف القطاعات لبناء مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

وأوضح وزير الأوقاف أنه منذ عيد الأضحى الماضي وحتى الآن تم توزيع 100 طن من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكداً أنه سيتم توزيع 250 طن لحوم أضاحي وإطعام من الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، والعيد الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، كما سيتم توزيع 511 ألف شنطة سلع غذائية بإجمالي 2500 طن على الأسر الأولى بالرعاية وذلك على مستوى الجمهورية، منهم 100 طن لمحافظة الشرقية تم تسليم 60 طنا لتوزيعهم على المستحقين من أبناء المحافظة، مؤكداً أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام.

وفي نهاية اللقاء قدم وزير الأوقاف الشكر لمحافظ الشرقية على مجهوداته الداعمة لمديرية أوقاف الشرقية للاستمرار في أداء رسالتها السامية لنشر تعاليم صحيح الدين داعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء تحت القيادة الرشيدة للرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية.