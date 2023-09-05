حساب المواطن.. الأحد المقبل إيداع دعم شهر سيتمبر (الدفعة 70)

أيام ويقوم برنامج حساب المواطن بإيداع الدفعة "70"، الخاصة بدعم شهر سبتمبر الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم ومنطبقة عليهم معايير الاستحقاق.

وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا، أنه من المقرر صرف دعم الشهر الحالي في موعده الرسمي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والذي يوافق هذا الشهر يوم الأحد المقبل 10 سبتمبر2023م.

وكان برنامج حساب المواطن أكد استمرار الدعم الإضافي المؤقت حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، مع مراعاة حجم الأسرة وإجمالي الدخل، وذلك تنفيذًا للتوجيه الملكي.

حساب المواطن..طريقة معرفة قيمة الاستحقاق

ونوه حساب المواطن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط الإلكتروني الخاص بموقع حساب المواطن.

كما أوضح أن المواطنين الذين ظهر لهم "مؤهل" بنتائج الأهلية للدفعة "70"، والتي ظهرت بأواخر شهر أغسطس الماضي، سيتمكنوا من الحصول على الدعم لشهر سبتمبر.

تمديد الدعم الإضافي لشهر سبتمبر

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد وجه وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن اهتمامهم بالأسر المستحقة والتي تأثرت من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

حساب المواطن.. دفعة شهر أغسطس

وقد قام حساب المواطن يوم 10 أغسطس 2023، بإيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وأوضح وقتها عبر موقعه الإلكتروني أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة (69) بلغ 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وقال عبدالله الهاجري مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، إلى أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مضيفًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريال.