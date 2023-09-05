غرق شاب أثناء السباحة في الترعة الإبراهيمية بأسيوط

جاري البحث على جثة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بعد أن غرق في ترعة الإبراهيمية بمحافظة أسيوط. وفقًا للبلاغ الذي تلقته غرفة عمليات نجدة اسيوط، كان الشاب متواجدًا للسباحة في الترعة الابراهيمية مع مجموعة من الشباب.

حادث الغرق وقع أثناء قيام الشاب وأصدقائه بالسباحة في الترعة. وفي ظل ظروف غير واضحة بعد الآن، قامت فرق الإنقاذ بالبحث عن جثمان الشاب.

تعمل فرق الإغاثة المحلية والوحدات المختصة حاليًا على استخلاص الجثمان من الماء، حيث يستخدمون معدات خاصة لتسهيل هذه المهمة الصعبة.

وبالرغم من جهود فرق الإغاثة، لا تزال عمليات البحث جارية حتى هذه اللحظة. تضطر فرق إنقاذ إلى التصدي للظروف التي تزدهر في ذلك الموقع، بما في ذلك التيارات القوية وعدم وضوح الرؤية تحت الماء.

من المهم أن نشدد على أهمية احترام مسؤوليات السلامة الشخصية عند القيام بالأنشطة المائية ، بما في ذلك السباحة. يجب توخي الحذر واتباع الإرشادات والتحذيرات المقدمة من قبل السلطات المحلية وفرق الإغاثة.

على صعيد آخر، فإن عائلة الشاب المتوفى تعيش حالة من الصدمة والحزن، حيث يأملون أن يتم إجراء عملية التعرف على هوية الجثمان في أقرب وقت ممكن.

تُذكَّر هذه المأساة جميع المجتمع بأهمية التروي في حالات التجول داخل أصطاف الماء. يجب على الأشخاص اخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم قبل خوض أي نشاط مائي.