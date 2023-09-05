البحر الأحمر تواصل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024

تواصل مدارس البحر الأحمر بجميع مدن المحافظة استعداداتها لبدء العام الدراسى الجديد فى نهاية شهر سبتمبر الجارى.

وعقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر إجتماعاً موسعاً مع مدير عام التعليم العام - مدير عام التعليم الفني- مدير عام الشئون التنفيذية - الشئون القانونية- الموارد البشرية الأمــن - التخطيط التعليم ( الابتدائي - الإعدادي - الثانوي - الخاص ) العلاقات العامة والإعلام - التربية الخاصة - الفصل الواحد الدعم والتواصل للمعلمين - مدير مكتب مدير المديرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بحضور مصطفى عبده وكيل المديرية، والمهندس مجاهد عطية مدير هيئة الأبنية التعليمية

واستهل وكيل الوزارة الإجتماع بتقديم الشكر لمديري الإدارات التعليمية علي الجهود المبذولة خلال العام الدراسي الماضي مما كان له أجمل الأثر في حصول المديرية علي نتائج متميزة في المسابقات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، مؤكداً على مواصلة الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة

وتطرق وكيل التعليم أثناء الإجتماع للتأكيد التام على أهمية شكل المبنى المدرسي وتهيئته لوظيفته التربوية والتعليمية للطلاب بشرط توفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لهم بضرورة مراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس المحافظة والمنشآت التعليمية، بالإضافة إلى المتابعة الجيدة للموقف التنفيذي للصيانة البسيطة و الشاملة، والإنشاءات الجديدة بالمدارس ( رفع كفاءة – احلال كلى – احلال جزئي – انشاء جديد )، فضلاً عن مراجعة مدارس الفترتين و تقليل الكثافة بإستخدام الفراغات المتاحة بالمدارس ومتابعة التنفيذ وفق الخريطة الزمنية لليوم الدراسي

وأكد وكيل الوزارة، علي مراجعة موقف مخصصات الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية

بالإضافة الى أهمية رفع مخصصات كل إدارة تعليمية وسرعة توزيعها على المدارس ( كتب المنظومة – المرحلة الاعدادية – التعليم الفني ) و موقف الكتب المترجمة ( للمدارس الرسمية للغات )

وناقش الكتاب الدوري رقم (30) بتاريخ. 22/ 8/2023، والذى يتضمن التنبيه مشدداً على جميع الجهات المعنية بـالآتي

تكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية و رفع تقرير أسبوعي لمسئولي هيئة للأبنية التعليمية، ومعاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لإستقبال العام الدراسي الجديد وإعتماد الإستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة، والتأكد من إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى وعدد المخارج وتكثيف الإشراف على السلالم والمخارج، مشيراً الى عقد ورش عمل للتعريف بآليات الصيانة البسيطة والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية مع ضرورة الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسي وإستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية

كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر للبدء فى تعقيم خزانات مياه الشرب الخاصة بالمدارس، والتنسيق مع مجالس المدن لرفع اى تركمان أو قمامة حول أسوار المدارس وتغطية اسلاك الكهرباء المكشوفة

ومن جانبه فقد أشار وكيل الوزارة إلي تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني أو أي أعمال أخرى تؤثر على العملية التعليمية بالتنسيق مع مدير فرع هيئة للأبنية التعليمية

وخلال اللقاء شدد وكيل الوزارة علي وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمـقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم والإعلان عنها بالمدرسة

من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة وتنظيم عملية الدخول و الخروج مع غلق بوابات المدرسة ووجود مشرف لذلك للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و ذويهم وهيئات التدريس

بشأن ضوابط العمل داخل المدارس لجميع المراحل والتأكيد على حُسن التعامل مع أولياء الأمور و إحتواء المواقف و المشكلات والإمتثال بضبط النفس مع الإحتفاظ بهيبة هيئة التدريس و إحترامهم للكيان التعليمي



مع تفعيل دور ادارة الازمات والكوارث بالمدارس

بالإضافة إلى تفعيل الكتاب الدوري رقم ( 29 ) بتاريخ

٢١/ ٨/ ٢٠٢٣ بشأن التعامل مع الجهات الخارجية غير التابعة للوزارة مع إبلاغ مديرية التربية والتعليم بأية ( زيارات – احتفالات – أحداث – فعاليات – مبادرات .... إلـخ بالمدارس والإدارات التعليمة لإخطار الجهات المختصة و أخذ الموافقات اللازمة لذلك

وقيام جميع القيادات بالإدارات التعليمية والمديرية بإعداد خطط للمتابعات الميدانية للإستعداد للعام الدراسي الجديد وكذلك أثناء العام الدراسي ورفع تقارير مجمعة أسبوعيا بها الإيجابيات والسلبيات والمقترحات

مؤكداً علي دراسة موقف العجز والزيادة بالمــدارس و طـــرق حـــل هذه المشكلة

و توحيد الأعداد ما بين التوجيه الفني و التنسيق المختــص و نوعيــة التعليـم



وفي سياق متصل فقد ناقش وكيل التعليم مع السادة الحضور ما تم إتخاذه في الإجراءات اللازمة لتفعيل الإعلان عن "مجموعات الدعم للطلاب" بالمدارس

بالإضافة إلي متابعة آليات الإستعدادات الأولية للإنتخابات الرئاسية و ضمان جودة مقرات اللجان و التحفيز على الحق الدستوري في الإنتخابات

وفي النهاية أشاد بالمشاركة المتميزة والجادة من السادة مجالس الأمناء و الآباء والمعلمين مع إدارات المدارس بقيادة رئيس المجلس في وضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة الإستعداد و سير الدراسة

كما عقد الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية اجتماعا موسعا بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم لمناقشة آخر استعدادات المنطقة لاستقبال الطلاب الجدد والحلول المقترحة للمعاهد ذات الكثافة العالية وإحصاءات العجز والزيادة.

ناقش رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية خلال الاجتماع تطبيق ضوابط القبول لأطفال المرحلة التمهيدية والصف الأول الإبتدائى، بالإدارات التعليمية.

وفقا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، كما تم مناقشة القدرة الاستيعابية للمعاهد ذات الكثافة العالية خاصة باداراتي الغردقة وسفاجا، مستمعا فضيلته للحلول المقترحة لحل مشكلة المعاهد ذات الكثافات العالية ؛ والاستفسارات المقدمة وطرق حلها.

وقد تم تشكيل لجان متابعة للمرور على المعاهد بكل الإدارات التعليمية لمتابعة جاهزية المعاهد وإعداد تقارير مجمعة بذلك؛ فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م.

هذا وقام محافظ البحر الاحمر أمس الاثنين بافتتاح اكبر معرض لمستلزمات المدارس من المرايات والشنط المدرسية والأحذية بتخفيضات تصل إلى 30%