إزالة فوية لحالة بناء مخالف بتقسيم فوزية نجيب بحي شرق أسيوط

نفذ حي شرق أسيوط، إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف، وذلك في إطار تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، للتصدي لأي عمليات بناء مخالف في المحافظة والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات، تم ت

بعد تلقي البلاغ، تحرك عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائب رئيس الحى إلى موقع التجاوز، حيث تمت إزالة فورية لسقف الدور السادس العلوى بتقسيم فوزية نجيب، بالإضافة إلى التحفظ على مواد البناء وجميع الأعمال المخالفة بأكملها. تم أيضًا مصادرة المعدات المستخدمة في هذا البناء غير القانوني.

وأكد رئيس حى شرق أسيوط، على ضرورة متابعة هذه الجهود بشكل مستمر، وتشكيل حملات متعددة لمنع حدوث أي تعديات جديدة وإيقاف أي عمل بناء مخالف على الفور. كما شدد على أهمية التعامل بقوة وحزم في إزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون بحق المخالفين، بهدف ترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي في المحافظة.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي السلطات المحلية لضمان تطبيق قوانين البناء وزيادة الوعي بأهمية التصرف بشكل قانوني في إقامة المباني وحفظ مظهر المدينة.

حي شرق أسيوط ينفذ إزالة فورية لبناء مخالف بتقسيم فوزية نجيب

حي شرق أسيوط ينفذ إزالة فورية لبناء مخالف بتقسيم فوزية نجيب

حي شرق أسيوط ينفذ إزالة فورية لبناء مخالف بتقسيم فوزية نجيب

حي شرق أسيوط ينفذ إزالة فورية لبناء مخالف بتقسيم فوزية نجيب