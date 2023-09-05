تغطية الأسلاك المكشوفة بأعمدة الإنارة بحي شرق أسيوط

بناءً على شكاوى المواطنين والاعتبار لسلامتهم، قام قسم الكهرباء في حي شرق أسيوط بتنفيذ إجراءات لحل مشكلة وجود أسلاك ظاهرة في أعمدة الإنارة بشارع الترعة الإبراهمية. جاء ذلك استجابةً لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

وتولى عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، بالإضافة إلى سعادة السادة سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس حي شرق أسيوط، الإشراف على هذه الأعمال. تم تخصيص فريق فنِّي من قسم الكهرباء لتنفيذ المشروع.

وتأخذ هذه الخطوة بعين الاعتبار سلامة المارة وضمان سير الحركة المرورية بشكل آمن في المنطقة. فقد كانت الأسلاك ظاهرة لفترة من الزمن، مما قد يمثل خطرًا على سلامة المارة وقد يتسبب في وقوع حوادث.

كانت الأعمدة تعاني من وجود أسلاك مكشوفة تؤثر على جمالية الشارع وتنطبع بصورة غير مرغوب فيها. ولذلك، قام فريق الفنيين بتغطية جميع الأعمدة بشكل كامل لإخفاء الأسلاك المكشوفة وضمان سلامة المارة. تم استخدام المواد المناسبة لهذه الغاية، مع التأكد من تثبيتها بإحكام لضمان استقرارها.

وجدير بالذكر أن هذا التدخل جاء في إطار التزام شركة كهرباء أسيوط بتقديم خدمات عالية الجودة للمجتمع، حرصًا على رفاهية وسلامة المواطنين. كما يعد هذا التحسين اهتمامًا بالجانب التجميلي للشارع وإبراز رونق الحي

تأتى هذه الخطوة ضمن سعى حكومة محافظة أسيوط من أجل توفير بيئة آمنة وجذابة للمواطنين. ومن المتوقع أن يستفيد المارة وسكان الحي من هذا التطوير حيث سيلقى هذا الإجراء ترحيبًا كبيرًا من قبل الجميع.

كما نأمل أن يكون هذا المثال قد يشجع الشركات والهيئات الأخرى على تحقيق التعاون المجتمعي، من أجل إصلاح أية مشكلات ظاهرة في بنية التراث والبنى التحتية، بهدف توفير بيئة أفضل للمجتمع على الصعيدين الجمالي والسلامة.

حي شرق اسيوط يقوم بتغطية الاسلاك الظاهرة والمكشوفة في اعمدة الانارة

حي شرق اسيوط يقوم بتغطية الاسلاك الظاهرة والمكشوفة في اعمدة الانارة

حي شرق اسيوط يقوم بتغطية الاسلاك الظاهرة والمكشوفة في اعمدة الانارة

حي شرق اسيوط يقوم بتغطية الاسلاك الظاهرة والمكشوفة في اعمدة الانارة

حي شرق اسيوط يقوم بتغطية الاسلاك الظاهرة والمكشوفة في اعمدة الانارة

حي شرق اسيوط يقوم بتغطية الاسلاك الظاهرة والمكشوفة في اعمدة الانارة