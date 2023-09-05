فتاة سعودية توجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح: تعبنا من الانتظار

وجهت فتاة سعودية، رسالة إلى الفرعون المصري محمد صلاح، تناشده فيها بضرورة الموافقة على العرض السعودي والانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

ونشرت فتاة سعودية، مقطع فيديو، تبعث فيه برسالة مؤثرة إلى اللاعب محمد صلاح، تترجاه في الفيديو بالموافقة على العرض السعودي.

وقالت الفتاة السعودية، في الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، بشكل كبير (أبو صلاح كيف اقنعك إنه احنا الإتحاديين باقي عندنا أمل إنك تيجي الاتحاد، أقسم بالله قاعدين نستناك، نستني 48 ساعة للحظة للي ممكن يقولوا فيها إنه انت ممكن تجيي عنا”.

وتابعت الفتاة السعودية التي تشجع نادي اتحاد جدة السعودي (أسبوعين ترى نستناها، بتجي ولاه لا، قول باجي ولا لاه، تعبنا من الانتظار، هذا العرض لا تفوته.

وأضافت مشجعة نادي اتحاد جدة السعودي (أقسم بالله هتتبسط في جدة، ورب البيت هتتبسط في جدة، الجمهور هيسبسطك، وهنستقبلك في كل مكان تروح، وهنحط فوق رأسنا، تعال تعال، تبي تيجي قول هاجي، ما إنك جاي قول ما باجي”.

وكان تقرير صحفي سعودي قد أكد أن نادي اتحاد جدة جهز عرض خيالي يبلغ 150 مليون يورو من أجل إقناع نادي ليفربول، بالموافقة على بيع اللاعب المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.