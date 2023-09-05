الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس حار على مدن ومراكز أسيوط.. والعظمي 39 درجة مئوية

حالة الطقس أسيوط
حالة الطقس أسيوط

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في محافظة أسيوط ستكون صافية غالبًا خلال اليوم. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية، في حين ستكون الدرجة الصغرى حوالي 23 درجة مئوية.

وستكون سرعة الرياح متغيرة بين الاتجاهات من شرقٍ إلى غربيةٍ شماليةٍ غربيةٍ وستصل سرعتها الي 13 كم في الساعة، مؤشر جودة الهواء يشير إلى أن جودة الهواء في المحافظة قد يكون قابلاً للاستِخدام.

كما سيكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى 4 بمستوى معتدل. أما بالنسبة لرطوبة الهواء، فستتراوح بين 15٪ إلى 31٪، ودرجة التكثف ستصل إلى حدود 8 درجات مئوية والغطاء السحابي سيكون منخفضًا حيث ستبلغ نسبة الغيوم 0٪.أما بالنسبة للرؤية، فمن المتوقع أن تصل إلى حدود 16 كم وأخيرًا، أعلى ارتفاع للسحاب في المحافظة سيكون حوالي 9100 متر.

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