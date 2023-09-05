طقس حار على مدن ومراكز أسيوط.. والعظمي 39 درجة مئوية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في محافظة أسيوط ستكون صافية غالبًا خلال اليوم. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية، في حين ستكون الدرجة الصغرى حوالي 23 درجة مئوية.

وستكون سرعة الرياح متغيرة بين الاتجاهات من شرقٍ إلى غربيةٍ شماليةٍ غربيةٍ وستصل سرعتها الي 13 كم في الساعة، مؤشر جودة الهواء يشير إلى أن جودة الهواء في المحافظة قد يكون قابلاً للاستِخدام.

كما سيكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى 4 بمستوى معتدل. أما بالنسبة لرطوبة الهواء، فستتراوح بين 15٪ إلى 31٪، ودرجة التكثف ستصل إلى حدود 8 درجات مئوية والغطاء السحابي سيكون منخفضًا حيث ستبلغ نسبة الغيوم 0٪.أما بالنسبة للرؤية، فمن المتوقع أن تصل إلى حدود 16 كم وأخيرًا، أعلى ارتفاع للسحاب في المحافظة سيكون حوالي 9100 متر.