مزارع يطلق النيران على نجل عمه بسوهاج

شهد مركز درا السلام الجنوبي بسوهاج، إصابة عامل بطلق ناري بالفخذ الأيمن، على يدي نجل عمومته، حيث أطلق عليه النيران وأصابه بعيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ بسبب خلافات الجيرة، القائمة فيما بينهما.

وكان اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، ق تلقى اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي، مفادها وصول المدعو "عثمان ع.و.أ- 33 سنة- عامل زراعي"، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن.

وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وبسؤال المصاب اتهم نجل عمومته المدعو "حسام ح.أ.أ"، 26 سنة، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

فيما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

و يرتكز إنهاء الحياة العمد على عدة أركان منها:

أ-الركن المادي:

وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:

الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.

النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.

علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.

مكان الجريمة هو وجود شخص حي.

ب-الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).