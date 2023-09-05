القلقاس بـ30 جنيهًا.. تعرف على أسعار الخضروات بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية والمحلات التجارية ، لبيع الخضراوات بمحافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، إستقرارًا ملحوظًا في أسعار البيع والشراء لبعض الأصناف وإرتفاعا في أصناف أخرى ، حيث سجل سعر كيلو القلقاس 30 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر صل الأحمر والأصفر بــ 20 جنيهًا للكيلو، و سجل سعر كيلو الكوسة 15 جنيهًا للكيلو ، واستقر سعر الطماطم ما بين 13 لـ15 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو البطاطس لـ15 جنيهًا، وتراوح سعر القلقاس 30 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر البامية لــ 40 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الثوم 30 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر كيلو الخيار 16 جنيهًا، ، وسجل سعر كيلو الجزر 13 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس لــ 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان من 25 لــ 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 10 جنيهات، ، وتراوح سعر كيلو الليمون ما بين 8 لــ 10 جنيهات، ووصل كيلو ورق العنب لـ 55 جنيهًا.

وفي سياق متصل، جاءت أسعار الفاكهة، اليوم الثلاثاء ، في الأسواق الشعبية، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 لـ 30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو التفاح البلدى سجل 35 جنيهًا، والتفاح السكرى 40 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 30 لـ35 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ 20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو المانجو النعوم 30 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو العنب البناتى الأصفر ما بين 25 لـ 30 جنيهًا للكيلو، والمانجو العويس 60 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو المانجو السكري لــ 35 جنيهًا ، جدير بالذكر، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم، على الأسواق الشعبية، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية.