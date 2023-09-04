ناشئو أسيوط ثالث الجمهورية في سباق 400 متر لألعاب القوى
حصد أبطال المشروع القومى للموهبة لألعاب القوى بمحافظة أسيوط اللاعب طارق جمال ماهر ،واحمد ياسر فرج، حسام الدين حسني، مينا بهاء المركز الثالث على الجمهورية فى سباق 4 × 400 متر تتابع
كما حصد اللاعب فيلوباتير سامي ملاك سابع جمهوريه سباق 400 متر وذلك فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 20سنه المقامه بأستاد هيئة قناة السويس بمحافظه الاسماعيليه
ومن جانبه هنأ الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط اللاعبين بالفوز ووجه لهم وللفريق الفنى كلمة شكر علي ما بذلوه من جهد في البطولة، وطالبهم بمواصلة التدريبات لتحقيق المزيد من النجاح فى البطولات القادمه
وذكر اننا نفتخر بأبنائنا ابطال المشروع القومي للموهبه في مختلف الالعاب والذين هم دائما يعتلون منصات التتويج ويرفعون اسم محافظه اسيوط عاليا
واضاف ان المشروع القومي للموهبه والبطل الاوليمبي يعد نواة لاعداد الابطال والموهوبين في مختلف الالعاب ودائما يحقق الهدف منه في اطار سعي الدوله نحو صناعه ابطال اولمبيين قادرين على المنافسه في دورات الالعاب الاولمبيه
يذكر أن وزاره الشباب والرياضه تنفذ المشروع القومي للبطل الاولمبي على مستوى جميع محافظات الجمهوريه لاكتشاف ورعايه الموهوبين في العاب “ الملاكمه والمصارعه والجودو والتايكوندو والعاب القوى وتنس الطاوله وكرة السله وكرة اليد ورفع الأثقال ”
جاءت مشاركة ابناء المشروع القومى فى البطولة تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ومتابعه احمد السويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة باسيوط للرياضة
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