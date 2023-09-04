حملة تنظيم أسرة تصل قرية الكودية بأسيوط اليوم

تم اليوم تنظيم حملة توعوية عن وسائل تنظيم الاسرة وتوقيع الكشف الطبي بالمجان وتوفير الادوية بالمجان بقرية الكوديه مركز ديروط بناء علي تعليمات الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة باسيوط وتحت اشراف الدكتور جمال حريز مدير الادارة الصحية بديروط وبمتابعة الدكتور محمود عبدالعاطي مدير تنظيم الاسرة بالادارة الصحية بديروط ومرفت محمد مشرفه نوادي المراة بالإدارة الصحية بديروط ونجاه علي مشرفة الرائدات بالإدارة الصحية بديروط وعبير عنتر مشرفه تمريض تنظيم الاسره بالإدارة الصحية بديروط



وفوجئ أطباء وتمريض الحملة بالوحدة الصحية بقرية الكوديه بتوافد عدد كبير من سيدات قرية الكوديه وتزاحم السيدات أمام الوحدة الصحية بقريه الكوديه لتوقيع الكشف الطبي عليهن وتوعيتهن بوسائل تنظيم الاسرة

وقد قامت ميرفت ابراهيم مسئول الاعلام بالادارة الصحية بديروط بندوة توعية عن الصحه الانجابيه وتنظيم الاسرة ةاهمية وسائل تنظيم الاسرة بالوحده الصحيه بالكوديه لنساء القرية وايضا تم التوعيه من خلال مشرفه نوادي المراه بالإدارة مرفت محمد.



وعلي هامش الحملة تم عمل معرض للسيدات داخل نادي المراة بالوحدة الصحية بقرية الكوديه

اليوم حملة تنظيم الاسرة تصل قرية الكوديه وتنظم معرض للسيدات بنادي المراة

اليوم حملة تنظيم الاسرة تصل قرية الكوديه وتنظم معرض للسيدات بنادي المراة

اليوم حملة تنظيم الاسرة تصل قرية الكوديه وتنظم معرض للسيدات بنادي المراة

اليوم حملة تنظيم الاسرة تصل قرية الكوديه وتنظم معرض للسيدات بنادي المراة

اليوم حملة تنظيم الاسرة تصل قرية الكوديه وتنظم معرض للسيدات بنادي المراة

اليوم حملة تنظيم الاسرة تصل قرية الكوديه وتنظم معرض للسيدات بنادي المراة

اليوم حملة تنظيم الاسرة تصل قرية الكوديه وتنظم معرض للسيدات بنادي المراة

اليوم حملة تنظيم الاسرة تصل قرية الكوديه وتنظم معرض للسيدات بنادي المراة

اليوم حملة تنظيم الاسرة تصل قرية الكوديه وتنظم معرض للسيدات بنادي المراة

اليوم حملة تنظيم الاسرة تصل قرية الكوديه وتنظم معرض للسيدات بنادي المراة

اليوم حملة تنظيم الاسرة تصل قرية الكوديه وتنظم معرض للسيدات بنادي المراة

اليوم حملة تنظيم الاسرة تصل قرية الكوديه وتنظم معرض للسيدات بنادي المراة

اليوم حملة تنظيم الاسرة تصل قرية الكوديه وتنظم معرض للسيدات بنادي المراة