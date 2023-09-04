حملة توعوية بوسائل تنظيم الأسرة والكشف الطبي بالمجان بقرية دشلوط فى أسيوط
تم اليوم تنظيم حملة توعوية في قرية دشلوط بمركز ديروط في محافظة أسيوط، بناءً على تعليمات الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وتحت إشراف الدكتور جمال حريز، مدير الإدارة الصحية بديروط.
تشتمل الحملة على توعية الأهالي حول أهمية وسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى تقديم خدمات التشخيص الطبي وتقديم الأدوية بشكل مجاني للمجتمع.
وقد وجد أطباء وممرضي الحملة بالوحدة الصحية بقرية دشلوط أنفسهم في مواجهة تدفق كبير من سيدات قرية دشلوط، اللواتي توافدن على وحدة الرعاية الصحية بالقرية لتوقيع الكشف الطبي وتلقي التوعية حول وسائل تنظيم الأسرة.
وقد قامت الرائدات الريفيات، فايزة أحمد ورانيا طلعت، من قرية دشلوط، بتقديم توعية للسيدات حول أهمية تنظيم الأسرة، قبل وصول الأطباء للمساعدة في توعيتهن وتقديم الخدمات الطبية المجانية.
وقد أشادت مرفت محمد، مشرفة نوادي المرأة بالإدارة الصحية بديروط، ونجاة علي، مشرفة الرائدات، وعبير عنتر، مشرفة التمريض لتنظيم الأسرة، بجهود الفريق الطبي والمسعفين في تقديم الخدمات الصحية المجانية للمجتمع.
على صعيد آخر، قامت ميرفت إبراهيم، المسؤولة الإعلامية بالإدارة الصحية بديروط، بتقديم توعية للنساء في القرية حول أهمية وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
يأمل المشاركون في الحملة أن تحقق الفعالية المرجوة وتعمل على رفع مستوى الوعي الصحي لدى سكان قرية دشلوط، وتساهم في تحسين حياة الأسر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.
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