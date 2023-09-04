تزاحم النساء على العيادة المتنقلة بقرية باويط فى أسيوط

أقيمت حملة توعوية في قرية باويط، التابعة لمركز ديروط، بناءً على تعليمات الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة في محافظة أسيوط، وتحت إشراف الدكتور جمال حريز، مدير الإدارة الصحية بديروط. وبمتابعة الدكتور محمود عبدالعاطي مدير تنظيم الاسرة بالادارة الصحية بديروط ومرفت محمد مشرفه نوادي المراة بالإدارة الصحية بديروط ونجاه علي مشرفة الرائدات بالإدارة الصحية بديروط وعبير عنتر مشرفه تمريض تنظيم الاسره بالإدارة الصحية بديروط .. حيث تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بوسائل تنظيم الأسرة وتثقيف السيدات حول الصحة الانجابية.

وانتقل فريق الحملة المتنقلة المكون من الأطباء والممرضات إلى قرية باويط ولم يكن يعلم أنه سيتوجب عليه التعامل مع عدد كبير من السيدات الراغبات في توقيع الكشف الطبي واستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة. لذا، تجمعت النساء أمام العيادة المتنقلة في ظاهرة تزاحمت بها، حيث يسعى الفريق إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة للمجتمع.

لقد قامت ميرفت إبراهيم، المسؤولة عن الإعلام بالإدارة الصحية في ديروط، بتوعية نساء القرية بأهمية وسائل تنظيم الأسرة وأهمية الصحة الإنجابية. تحدثت إلى النساء حول ضرورة الوعي بأهمية التخطيط الأسري واستخدام وسائل الحماية من الحمل غير المخطط له وأهمية الحصول على الكشوف الطبية الدورية.

ومن جانبها، أعربت بعض النساء عن استحسانهن لهذه الحملة التوعوية وتوفير الخدمات الطبية المجانية، وأعربن عن شكرهن للجهود التي بذلتها الحملة لتعزيز وعيهن الصحي وتحقيق صحة أفضل لهن ولأسرهن.

تعد هذه الحملة التوعوية خطوة مهمة في تفعيل الدور الصحي للمجتمع وتثقيف النساء حول الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة. وتأمل الإدارة الصحية في ديروط في تكرار مثل هذه الحملات في المستقبل، بهدف نشر الوعي وتعزيز الصحة والرفاهية في منطقتهم.

اليوم تزاحم نساء قرية باويط أمام العيادة المتنقلة في حملة تنظيم الاسرة

اليوم تزاحم نساء قرية باويط أمام العيادة المتنقلة في حملة تنظيم الاسرة

اليوم تزاحم نساء قرية باويط أمام العيادة المتنقلة في حملة تنظيم الاسرة

اليوم تزاحم نساء قرية باويط أمام العيادة المتنقلة في حملة تنظيم الاسرة